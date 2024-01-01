Кабмін готує нововведення стосовно обов’язкового техогляду

Кабмін готує проект обов’язкового техогляду
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16 липня, 17:50
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МВС оприлюднило проект постанови КМУ щодо зміни механізму взаємодії суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (ОТК) з держорганами.
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Проект, зокрема, пропонує:
- оновити перелік обладнання, необхідного для проведення ОТК;
- конкретизувати обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів;
- застосувати європейські вимоги щодо обсягів перевірки тех.стану транспорту;
- внести зміни до підстав виключення суб’єкта проведення ОТК з відповідного реєстру;
- виключити положення щодо незастосування відеофіксації процесу перевірки конструкції та техстану транспортного засобу під час воєнного стану.