Кабмин готовит нововведения относительно обязательного техосмотра

Кабмин готовит проект обязательного техосмотра
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16 июля, 17:59
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МВД обнародовало проект постановления КМУ об изменении механизма взаимодействия субъектов проведения обязательного технического контроля транспортных средств (ОТК) с госорганами.
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Проект, в частности, предлагает:
- обновить перечень оборудования, необходимого для проведения ОТК;
- конкретизировать объемы проверки технического состояния транспортных средств;
- применить европейские требования по объемам проверки тех.состояния транспорта;
- внести изменения в основания исключения субъекта проведения ОТК из соответствующего реестра;
- исключить положение о неприменении видеофиксации процесса проверки конструкции и техсостояния транспортного средства во время военного положения.