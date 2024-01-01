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Кабмин готовит нововведения относительно обязательного техосмотра

Правительство планирует ужесточить требования по проведению обязательного технического контроля автотранспорта.
Кабмин готовит проект обязательного техосмотра - Auto24

Кабмин готовит проект обязательного техосмотра

Евгений Гудущан
logo16 июля, 17:59
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МВД обнародовало проект постановления КМУ об изменении механизма взаимодействия субъектов проведения обязательного технического контроля транспортных средств (ОТК) с госорганами.

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Проект, в частности, предлагает:

  • обновить перечень оборудования, необходимого для проведения ОТК;
  • конкретизировать объемы проверки технического состояния транспортных средств;
  • применить европейские требования по объемам проверки тех.состояния транспорта;
  • внести изменения в основания исключения субъекта проведения ОТК из соответствующего реестра;
  • исключить положение о неприменении видеофиксации процесса проверки конструкции и техсостояния транспортного средства во время военного положения.
#Законодательство #Новости