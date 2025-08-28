Кабмін ініціював припинення дії конвенції про перевезення

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження № 897-р “Про подання до Верховної Ради України проекту закону України “Про припинення у відносинах України з Російською Федерацією дії конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу””. Про це повідомляє Голос України.

Документом уряд подає до парламенту відповідний законопроект, яким пропонується припинити дію конвенції, укладеної 9 жовтня 1997 року в місті Бішкеку та ратифікованої законом України від 8 квітня 1999 року № 581-XIV.

Метою рішення є остаточне припинення дії міжнародно-правового документа у відносинах між Україною та Російською Федерацією.