Кабмин инициировал прекращение действия конвенции о перевозке

Кабинет министров Украины принял распоряжение № 897-р “О представлении в Верховную Раду Украины проекта закона Украины “О прекращении в отношениях Украины с Российской Федерацией действия конвенции о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа””. Об этом сообщает Голос Украины.

Документом правительство подает в парламент соответствующий законопроект, которым предлагается прекратить действие конвенции, заключенной 9 октября 1997 года в городе Бишкеке и ратифицированной законом Украины от 8 апреля 1999 года № 581-XIV.

Целью решения является окончательное прекращение действия международно-правового документа в отношениях между Украиной и Российской Федерацией.