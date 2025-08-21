Кабмин планирует создать бюро по расследованию аварий

В Украине до сих пор нет независимого учреждения, которое системно и профессионально расследовало бы аварии на транспорте – от автомобильных и железнодорожных до авиационных и морских. Как следствие – отсутствие единых стандартов, затягивание процедур и, в конце концов, низкий уровень безопасности на транспорте. Об этом на своей Фейсбук странице пишет заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач.

Чтобы решить эту проблему, правительство планирует создать Национальное бюро по расследованию аварийных происшествий на транспорте. Такая практика успешно работает в Европейском Союзе. Соответствующий проект закона поддержал Кабмин по инициативе Минразвития.

Кстати как размер штрафов влияет на количество аварий и их последствия

Что предусматривает законопроект?

единый орган по расследованию аварийных событий для всех видов транспорта;

расследования будут более быстрыми, прозрачными и профессиональными;

реальные рекомендации для уменьшения аварийности;

европейские стандарты и обязательства по Соглашению об ассоциации.

“Бюро должно стать не просто новым институтом. Это должен быть залог доверия и безопасности для каждого, кто пользуется транспортом, – уверен Деркач. – Это о единых стандартах, процедуры, квалифицированных специалистов”.

Пока что текста законопроекта еще нет на сайте Верховной Рады.