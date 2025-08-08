Как размер штрафов влияет на количество аварий и их последствия

Сделанные выводы показали, что в скандинавских странах с чрезвычайно высокими штрафами уровень повреждения транспортных средств мизерный. В странах с более низкими штрафами такая закономерность отсутствует.

Как пишет truckfocus.pl, размер штрафов где-то ниже, как вот в Германии, где-то выше, как вот в Польше. Есть предположение, что многое зависит от этикета вождения, что также играет определенную роль. Размер штрафов, признают эксперты, не всегда взаимосвязан с аварийностью и повреждениями техники.

В некоторых странах низкие штрафы идут бок о бок с... низким уровнем аварийности. Низкие штрафы не обязательно означают, что в определенной стране будет больше превышения скорости и аварий. Скажем, в Великобритании, Германии и Испании умеренные штрафы, но при этом низкий уровень травматизма и повреждений техники.

В первую очередь, и это уже доказывает статистика, это свидетельствует об определенной культуре поведения водителей на трассе. Если водители хорошо осознают последствия превышения скорости, то они ведут себя более ответственно.

Анализ показывает, что штрафы за превышение скорости до 15 км/ч в среднем в Европе могут колебаться от 10 до более 200 евро, то есть от 481 до 9 626 грн.

Инфографика: carVertical / Авто24

Однако многие страны с более высокими штрафами сообщают о меньшем количестве поврежденных транспортных средств. Так что соблюдение правил дорожного движения также играет значительную роль.

При этом терпимость водителей к нарушениям правил дорожного движения значительно варьируется в разных частях Европы. Конечно, культура поведения водителей в разных частях Европы разная.

Скажем, скандинавские страны Швеция, Дания и Финляндия применяют относительно высокие штрафы по сравнению со средним уровнем доходов и это дает положительные результаты – там имеют более низкие показатели повреждения транспортных средств.

В Дании превышение скорости на 15 км/ч стоит 3000 крон (402 евро/19 349 грн), что составляет около 10% от среднемесячной зарплаты. В результате датские водители замедляют движение. И это имеет желаемый эффект.

Согласно сообщениям, лишь чуть более пятой части проверенных автомобилей имели повреждения. Зато во многих странах Центральной и Восточной Европы штрафы за превышение скорости относительно низкие, а уровень повреждений выше.

Например, в Латвии штраф за превышение скорости на 15 км/ч составляет 40 евро/1 925 грн, а в Словакии - 39 евро/1 877 грн. Эти штрафы составляют около 3% от месячной заработной платы в этих странах. Согласно сообщениям, более половины всех автомобилей в каждой из этих стран имеют определенную форму повреждений.

В Финляндии за незначительные нарушения скорости взимаются фиксированные штрафы, но за более серьезные нарушения, такие как превышение скорости более чем на 20-25 км/ч, взимаются штрафы на основе дохода. Согласно системе ежедневных штрафов, окончательная сумма зависит от дохода водителя, а это означает, что более состоятельные правонарушители могут заплатить тысячи за то же нарушение. Еще одной европейской страной, которая использует подобную систему, является Швейцария.

Для примера можно взять случай миллионера из Финляндии, который получил штраф в размере 121 000 евро за превышение скорости на 30 км/ч.

"Водители, которые превышают скорость, должны осознавать, что они не только рискуют получить большие штрафы, но и вызывают аварии с серьезными последствиями. Поэтому следует действовать взвешенно не подвергать опасности свою жизнь или жизнь других", – заявил эксперт автомобильного рынка carVertical Матас Бузелис.