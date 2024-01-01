В немецких городах могут ограничить скорость до 30 км/ч

К такому призыву побудили неутешительные выводы аварийности со смертельными случаями. В позапрошлом году в Германии погибло 437 пешеходов, в прошлом году – 335 пешеходов. Об этом говорится на сайте некоммерческой организации ETSC.

Эксперты по безопасности дорожного движения GdP отмечают, что стандартным ограничением скорости в городах должно быть 30 км/ч, но исключения следует сделать тем городам, где пешеходные дорожки должным образом защищены.

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Сейчас в Германии города должны обосновывать введение ограничений скорости 30 км/ч в определенных районах. Предложение GdP требует от мэрий объяснений, почему определенные участки там признаются достаточно безопасными, чтобы транспортные средства могли двигаться быстрее.

Более 1000 городов и районов, представляющих 40 миллионов жителей, поддерживают более широкое внедрение ограничений скорости 30 км/ч для повышения безопасности и уменьшения шума и выбросов.

Сенат Берлина хочет сделать столицу комфортной и безопасной как для автомобилистов, так и для велосипедистов и пешеходов. Фото: сайт tagesspiegel.de

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Группа защиты пешеходов FUSS хочет видеть общее ограничение скорости 30 км/ч, особенно на главных дорогах с большим количеством столкновений, когда пешеходы пересекают улицы.

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Моделирование Федерального агентства по окружающей среде Германии показало, что ограничение скорости 30 км/ч существенно уменьшает как шум, так и выбросы загрязняющих веществ.