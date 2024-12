Что изменится для перевозчиков в Германии с 2025 года

С 2025 года в Германии снова повысят налог на выбросы CO 2 . Это часть стратегии федерального правительства по сокращению выбросов CO 2 и достижению климатических целей. В частности, сбор на CO 2 возрастет с нынешних 45 евро до 55 евро за тонну.

Такой шаг влияет на цены топлива. Ожидается рост цены на 16 центов за литр дизельного топлива. Это увеличит для экспедиторов эксплуатационные расходы, пишет eurotransport.de.

Новые требования вводятся к зарядной инфраструктуре. Для ввода в эксплуатацию зданий с 20 и более парковочных мест с 1 января 2025 года необходимо установить по крайней мере одну зарядную точку.

Срок освобождения от уплаты пошлины для электрических грузовиков заканчивается 31 декабря 2025 года. Однако плата за проезд электрических грузовиков остается ниже, чем для аналогичных дизельных грузовиков.

С 1 января 2026 года электрические грузовики должны будут платить сниженную на 75 процентов ставку пошлины за расходы на инфраструктуру плюс ставки пошлины за загрязнение воздуха и шумовое загрязнение.

Однако, несмотря на эти расходы, электрические грузовики становятся экономически более привлекательными в коммерческом секторе. Поэтому транспортным и логистическим компаниям стоит продолжать тщательно сравнивать эксплуатационные расходы электрических и дизельных грузовиков.

Изменения для транспортно-логистического сектора наступят и в обращении документации. Электронный счет-фактура (e-invoice) также начнет действовать с 1 января 2025 года. Электронное выставление счетов становится обязательным в деловых операциях между компаниями (B2B) в Германии.

Кроме того, обновлены правила перевозки опасных грузов автомобильным (ADR), железнодорожным (RID) и внутренним водным транспортом (ADN) вступят в силу 1 января 2025 года, но с шестимесячным переходным периодом до 30 июня 2025 года.

Важные изменения включают введение новых номеров ООН, то есть четырехзначных идентификационных номеров для идентификации опасных грузов. Также существуют новые правила транспортировки литиевых и натриевых батарей, представляющих особую опасность из-за их потенциальной особенности воспламенения. Поэтому указываются детальные требования к упаковке, маркировке и документации.