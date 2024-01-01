MAN показал экологичные грузовики для всех логистических задач

Производитель на IAA 2024 отпраздновал мировую премьеру нового MAN eTGL. Этот 12-тонный грузовик с электроприводом и запасом хода до 235 километров и быстрой зарядкой за 30 минут имеет неплохие перспективы.

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Грузоподъемность 6600 кг может колебаться, все зависит от кузова, но в любом случае здесь предложен отличный вариант тихого транспорта без выбросов CO 2 для городской логистики. Заинтересованность уже есть от малого и среднего бизнеса для в продовольственной сети, розничной торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг и дистрибуции.

Таким образом, отныне вместе с новичком eTGL и eTGS и eTGX бренд имеет полный портфель моделей в размерной группе от 12 до 50 тонн с полностью электрическим приводом.

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Представители "тяжелого" класса MAN eTGX и MAN eTGS рассчитаны на логистический сектор с дальним плечом перевозок, кузовные решения и другие транспортные задачи. Их весовой потенциал от 18 до 28 тонн предусматривает мощность 333, 449 и 544 электрических л.с. от трех, четырех, пяти или шести батарей, которые можно комбинировать по модульному принципу.

Кроме этого, MAN также впервые представил на IAA инновационную схему накопления электроэнергии с седьмой высоковольтной батареей для шасси MAN eTGX 6x2. Седьмая батарея имеет емкость 623 кВт-ч (можно использовать 560 кВт-ч) и значительно увеличивает запас хода. Теперь в зависимости от стиля вождения это обеспечивает пробег под 650 км без подзарядки.

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Приятно удивила информация о том, что MAN eTGX и MAN eTGS готовятся к будущему стандарту зарядки мегаватт MCS мощностью до 1000 кВт, что позволяет подзаряжать грузовик во время перерыва водителя. Это обеспечивает ежедневный запас хода до 800 километров в конфигурации с шестью батареями.

Такая новизна вызвала большой интерес у клиентов. На данный момент уже получено около 2300 запросов. Самый большой заказ на 100 автомобилей поступил из Франции.

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Производитель не обошел вниманием и тему водородной технологии. На выставке IAA MAN представляет прототип грузовика с водородным сжиганием. MAN hTGX сначала будет поставляться клиентам в Германии, Нидерландах, Норвегии, Исландии и отдельных неевропейских странах. Первые 200 автомобилей отправятся заказчикам с 2025 года.

В классике ДВС производитель предложил новую трансмиссию PowerLion. В нем – высокоэффективный двигатель для тягачей MAN TGX и TGS, чтобы удовлетворить постоянный спрос на обычные грузовики с двигателем внутреннего сгорания во время технологического перехода к приводам с нулевым уровнем выбросов.

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Двигатель, разработан специально для автомобилей MAN, на основе комплексного технологического опыта Traton Group, обеспечивает значительное дальнейшее сокращение расхода топлива и сокращение выбросов CO 2 до 4 процентов с помощью коробки передач MAN TipMatic 14. Она также является новой, как и новое поколение тормозов и аэродинамических мероприятий.

За весь срок службы автомобиля это приводит к экономии расходов более 20 000 евро по текущим ценам на дизельное топливо и до 35 тонн CO 2 .

Фото: MAN