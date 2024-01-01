Семейство электрогрузовиков MAN дополнилось 12-тонником eTGL

Как сообщается на сайте производителя, к уже имеющимся сериям eTGS и eTGX присоединится еще и eTGL.

Уже известно, что премьерная машина имеет запас хода 235 километров. Новичок MAN eTGL на 12-тонном шасси получил дневную кабину, полезную грузоподъемность до 6,6 тонны и колесную базу 4,5 метра.

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Это будет типичный представитель сектора местных перевозок муниципального, дистрибьюторского назначения или распределительного сектора. Ожидается, что машина такой размерной группы благодаря тихому ходу и без выбросов CO 2 в городской логистике станет очень востребованной. Короткие междугородние рейсы ей также под силу.

Слева MAN eTGX с полной массой автомобиля 42 тонны, а справа его младший брат MAN eTGL. Фото: MAN

Накопитель электрической энергии модели eTGL имеет полезную емкость 160 кВт-ч. Максимальная мощность зарядки установлена на уровне 250 кВт, что указывает на возможность зарядки батареи менее чем за час. На сайте производителя по этому поводу конкретизировали – 30 минут.

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В движение автомобиль приводит электродвигатель мощностью 285 л.с., соединенный с двухскоростной коробкой передач. Эта система размещена в центральной части шасси и передает мощность на колеса через классический вал.

MAN eTGL предлагает идеальную комбинацию для тихого транспорта без CO 2 в городской логистике товаров. Фото: MAN

"С новым eTGL MAN становится настоящим поставщиком полного спектра услуг в сфере электромобильности, начиная от ночных поставок в супермаркеты и заканчивая тяжелыми междугородними перевозками. Примерно 2000 заказов и запросов на заказ для наших eTGX и eTGS уже свидетельствуют о большой потребности. Теперь eTGL для городской логистики идеально дополнит наше портфолио eTruck", – сказал генеральный директор MAN Truck & Bus Александр Власкамп.

Мировая премьера состоится на IAA 2024, а продажи запланированы на апрель 2025 года. Фото: MAN