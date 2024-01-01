Сімейство електровантажівок MAN доповнилось 12-тонником eTGL

Як повідомляється на сайті виробника, до вже наявних серій eTGS та eTGX доєднається ще й eTGL.

Вже відомо, що прем’єрна машина матиме запас ходу 235 кілометрів. Новачок MAN eTGL на 12-тонному шасі отримав денну кабіну, корисну вантажність до 6,6 тонни та колісну базу 4,5 метра.

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Це буде типовий представник сектору місцевих перевезень муніципального, дистриб'юторського призначення чи розподільчого сектору. Очікується, що машина такої розмірної групи завдяки тихому ходу та без викидів CO 2 у міській логістиці стане дуже потрібною. Короткі міжміські рейси їй також під силу.

Ліворуч MAN eTGX із повною масою автомобіля 42 тонни, а праворуч його молодший брат MAN eTGL. Фото: MAN

Накопичувач електричної енергії моделі eTGL має корисну місткість 160 кВт-год. Максимальна потужність зарядки встановлена на рівні 250 кВт, що вказує на можливість зарядки батареї менш ніж за годину. На сайті виробника щодо цього конкретизували – 30 хвилин.

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В рух автомобіль буде приводити електродвигун потужністю 285 к.с., з’єднаний з двошвидкісною коробкою передач. Ця система розміщена в центральній частині шасі й передає потужність на колеса через класичний вал.

MAN eTGL пропонує ідеальну комбінацію для тихого транспорту без CO 2 у міській логістиці товарів. Фото: MAN

"З новим eTGL MAN стає справжнім постачальником повного спектра послуг у сфері електромобільності, починаючи від нічних постачань до супермаркетів і закінчуючи важкими міжміськими перевезеннями. Приблизно 2000 замовлень і запитів на замовлення для наших eTGX і eTGS вже свідчать про велику потребу. Тепер eTGL для міської логістики ідеально доповнить наше портфоліо eTruck", – сказав генеральний директор MAN Truck & Bus Олександр Власкамп.

Світова прем’єра відбудеться на IAA 2024, а продажі заплановано на квітень 2025 року. Фото: MAN