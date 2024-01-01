Мобільні медичні комплекси FST на базі Rheinmetall MAN підуть на фронт

Комплекси передової хірургічної групи Forward Surgical Team stations (FST) для Збройних сил України будуть виготовлятися й відправлятися Києву поетапно. Як йдеться в офіційному сповіщенні на сайті виробника, постачання розпочнеться у 2024 році та завершиться до кінця 2026-го.

Це буде вісім зданих замовнику "під ключ" мобільних груп. Комплекси наповнюються сучасним медичним устаткуванням. Його розмістять у модулях контейнерного типу, у т.ч. з розсувною схемою.

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У технічному завданні зазначено рентгенівський контейнер, операційний блок, відділення інтенсивної терапії. За оснащенням вони будуть не гірші від стаціонарних лікарень з інноваційним медичним обладнанням, інструментарієм та меблюванням з сучасними операційними столами, ліжками, системами інтенсивної терапії.

Єдина відмінність – менші площі, оскільки модулі на рамах автомобілів та причепів через габаритні нормативи доріг загального користування мають вписатися в стандарт ширини 2,5 метра. Щоправда, кузовні надбудови автомобілів зроблені у вигляді трансформерів. Це дозволяє на місці розгортання мобільного госпіталю розсунути бокові стінки й зробити модуль ширшим.

Для транспортування кожен такий комплекс медичного порятунку матиме три вантажні автомобілі Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMW) з коробоподібними розсувними модулями надбудов. В комплекті до цих самохідних машин йдуть дишлеві двовісні причепи з модулями контейнерного типу.

Захищена система FST зі згаданих трьох комплектів транспортних засобів, кожен з яких складається з вантажівки, причепа, загалом налічує шість модулів. Вони залишаються встановленими на вантажівці та причепі навіть під час роботи в польових умовах.

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У розгорнутому стані контейнери з’єднуються між собою та розширюються. Якщо точніше, то п'ять з'єднаних між собою надбудов мають приймальне відділення, зону сортування, рентгенівський кабінет з апаратурою Siemens Healthineers, передопераційну зону, хірургічний блок, а також відділення інтенсивної терапії.

Шостий блок має всередині контейнера електрогенератор і резервуари для води та складські шафи, ніші для господарської атрибутики. Він спроможний автономно підтримувати роботу всього комплексу щонайменше 48 годин. Потім необхідний підвіз палива для дизельного генератора, води й, звісно, поповнення запасу медикаментів.

Дві рятувальні одиниці FST компанія Rheinmetall вже поставила Україні наприкінці 2023-го та на початку 2024 року. Як і у попередні рази, кожній постачі буде передувати тижневе навчання відповідного українського персоналу у Німеччині.

"Медичні заклади Rheinmetall мобільні, працюють дуже швидко та відповідають найвищим стандартам якості. Щойно розміщене замовлення підкреслює, що наші перші поставки в Україну медичної техніки довели свою цінність. Ми раді, що відіграємо важливу роль у підтримці українських збройних сил нашою медичною допомогою", – зазначив генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер.

Фото: Rheinmetall