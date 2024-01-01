Rheinmetall показав новий БМП Fuchs, попередника якого вироблятимуть в Україні

Прем’єрний показ на Eurosatory 2024 у Парижі продемонстрував світу значний крок вперед розробників Rheinmetal як у дизайні, так і в технічних можливостях бойової машини. Fuchs перекладається як "Лисиця" і характеристики та зовнішність автомобіля цілком відповідають звичкам й гарним рисам цього хижака.

По-перше, новий Fuchs Evolution розроблено у відповідь на висхідні виклики й потреби сучасної війни. По-друге, він значно випереджає попередні версії в можливостях. Тут вдосконалена трансмісія та передова цифрова архітектура електромобіля, що видає водієві та командиру екіпажу покращену обізнаність про ситуацію, вантажність тощо.

Читайте також Армійський Caracal від Rheinmetall перейшов на синтетичне паливо

При цьому автомобіль не лише зберігає амфібійну здатність, але й забезпечує універсальність у різних робочих середовищах. Удосконалення бойові системи машини торкнулися вежі середнього калібру, подвійної незалежної оптоелектроніки далекого спостереження. Також покращено систему кругового огляду на 360° та комплексні матриці лазерних і акустичних датчиків попередження з протидією.

Усі перераховані функції дозволяють Fuchs Evo виявляти та уникати рухів противника, збираючи важливі розвідувальні дані. Додаткова подвійна станція оператора з інтерфейсами НАТО GVA дозволяє командиру й оператору плавно перемикатися та розподіляти завдання, підвищуючи оперативну гнучкість.

Fuchs Evo знаменує нову еру броньованої техніки й вогневої підтримки. Фото: hartpunkt.de

Інтриги додає те, що ця машина, ймовірно, буде виготовлятися в Україні на спільному з Rheinmetal підприємстві. Принаймні, її попередня версія. Щоправда, це станеться не сьогодні й не завтра, а після того, як на виробничих потужностях налагодять роботу з технічного обслуговування та ремонту бронемашин. Ось тоді, як заявив глава Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю виданню Bild, планується "якомога швидше налагодити виробництво броньованих машин, наприклад, бронетранспортерів Fuchs".

Нова версія "Лисиці" Evo отримала значно більший салон десантного відсіку. Залежно від оснащення там внутрішній об'єм коливається в межах 10 - 11,5 куб. м. Автомобіль з повною бойовою масою 25 т, з яких 9 тонн корисне навантаження, укомплектований 455-сильним турбодизелем.

Читайте також Компанія Rheinmetall виготовлятиме в Україні БМП Lynx

На виставковому подіумі колісну розвідувальну машину виставлено з безпілотною 25-мм вежею та сенсорною щоглою. Архітектура дозволяє розширити бойову палітру, розмістивши ЗРК малої дальності чи мінометний комплекс. Окрім бойової розвідувальної версії, виробник готовий виконати замовлення на медичні евакуатори поранених, командно-штабні машини, зв'язку тощо.