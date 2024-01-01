Rheinmetall показал новый БМП Fuchs, предшественника которого будут производить в Украине

Премьерный показ на Eurosatory 2024 в Париже продемонстрировал миру значительный шаг вперед разработчиков Rheinmetal как в дизайне, так и в технических возможностях боевой машины. Fuchs переводится как "Лиса" и характеристики и внешность автомобиля вполне соответствуют привычкам и красивым чертам этого хищника.

Во-первых, новый Fuchs Evolution разработан в ответ на возрастающие вызовы и потребности современной войны. Во-вторых, он значительно опережает предыдущие версии в возможностях. Здесь усовершенствованная трансмиссия и передовая цифровая архитектура электромобиля, что выдает водителю и командиру экипажа улучшенную осведомленность о ситуации, грузоподъемности и тому подобное.

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При этом автомобиль не только сохраняет амфибийную способность, но и обеспечивает универсальность в различных рабочих средах. Усовершенствования боевые системы машины коснулись башни среднего калибра, двойной независимой оптоэлектроники дальнего наблюдения. Также улучшена система кругового обзора на 360° и комплексные матрицы лазерных и акустических датчиков предупреждения с противодействием.

Все перечисленные функции позволяют Fuchs Evo обнаруживать и избегать движений противника, собирая важные разведывательные данные. Дополнительная двойная станция оператора с интерфейсами НАТО GVA позволяет командиру и оператору плавно переключаться и распределять задачи, повышая оперативную гибкость.

Fuchs Evo знаменует новую эру бронированной техники и огневой поддержки. Фото: hartpunkt.de

Интриги добавляет то, что эта машина, вероятно, будет производиться в Украине на совместном с Rheinmetal предприятии. По крайней мере, ее предварительная версия. Правда, это произойдет не сегодня и не завтра, а после того, как на производственных мощностях наладят работу по техническому обслуживанию и ремонту бронемашин. Вот тогда, как заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер в интервью изданию Bild, планируется "как можно скорее наладить производство бронированных машин, например, бронетранспортеров Fuchs".

Новая версия "Лисы" Evo получила значительно больший салон десантного отсека. В зависимости от оснащения там внутренний объем колеблется в пределах 10 - 11,5 куб. м. Автомобиль с полной боевой массой 25 т, из которых 9 тонн полезная нагрузка, укомплектован 455-сильным турбодизелем.

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На выставочном подиуме колесная разведывательная машина выставлена с беспилотной 25-мм башней и сенсорной мачтой. Архитектура позволяет расширить боевую палитру, разместив ЗРК малой дальности или минометный комплекс. Кроме боевой разведывательной версии, производитель готов выполнить заказ на медицинские эвакуаторы раненых, командно-штабные машины, связи и тому подобное.