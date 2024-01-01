Армейский Caracal от Rheinmetall перешел на синтетическое топливо

Автомобиль совместной разработки Rheinmetall, Mercedes Benz AG и Armored Car Systems (ACS) стал новаторским ответом на требования современной военной мобильности. Rheinmetall привлек для поставки энергии на синтетическом топливе в рамках проекта Giga-PtX своего технологического партнера Ineratec.

Как отмечает издание Joint Forces (Объединенные силы), Caracal уже имеет успехи на рынке. После выигрыша совместного заказа из Германии и Нидерландов на 3058 транспортных средств появился еще один важный контракт в рамках усилий Германии по помощи Украине. С появлением возможностей использования синтетического топлива спрос должен еще больше возрасти.

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В то время как для Германии и Нидерландов общая оперативная совместимость и авиационная транспортабельность "Каракала" в вертолете STH CH-47 "Чинук" были решающими конструктивными особенностями, украинская версия "Каракал" обеспечивает максимальную наземную мобильность, предоставляя украинским боевым подразделениям критическое тактическое преимущество. Заказы из Германии, Нидерландов, а теперь и Украины, подчеркивают глобальную значимость партнерства всех трех брендов.

Заправка Rheinmetall Caracal синтетическим топливом Giga-PtX на Eurosatory 2024. Фото: Carl Schulze

Тесное сотрудничество Rheinmetall, Mercedes Benz AG и ACS привело не только к созданию передового военного автомобиля, но и к стратегическому альянсу.

В этом производственном трио Rheinmetall отвечает за окончательную сборку специализированных версий Caracal и обеспечивает долгосрочную материально-техническую поддержку в течение всего жизненного цикла продукта, то есть 20 лет.

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Caracal – это больше десантно-разведовательная машина Rheinmetall 4x4,чем транспортная или патрульная. Разрабатывалась прежде всего для специальных операций, акцент делался на маневренность и доминантность благодаря скорости, малозаметному профилю и разнообразному вооружению.

Имея мощный силовой агрегат в 249 л.с., автомобиль способен брать 2 тонны груза и развивать по дороге с твердым покрытием скорость под 130 км/ч. Вместимость зависит от версии, но производитель указывает на стандартный вариант из 6 десантников, включая водителя.

Зная о заказе на этот автомобиль из Германии, Нидерландов и воюющей Украины, участники выставки Eurosatory 2024 проявили большой интерес к новой версии Caracal. В сочетании с многочисленными запросами это свидетельствует о дальнейшем большом потенциале платформы на международном рынке.