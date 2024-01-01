Армійський Caracal від Rheinmetall перейшов на синтетичне паливо

Автомобіль спільної розробки Rheinmetall, Mercedes Benz AG і Armored Car Systems (ACS) став новаторською відповіддю на вимоги сучасної військової мобільності. Rheinmetall долучив для постачання енергії на синтетичному паливі в рамках проєкту Giga-PtX свого технологічного партнера Ineratec.

Як зазначає видання Joint Forces (Об'єднані сили), Caracal вже має успіхи на ринку. Після виграшу спільного замовлення з Німеччини та Нідерландів на 3058 транспортних засобів з’явився ще один важливий контракт у рамках зусиль Німеччини щодо допомоги Україні. З появою можливостей використання синтетичного палива попит має ще більше зрости.

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У той час як для Німеччини та Нідерландів спільна оперативна сумісність і авіаційна транспортабельність "Каракала" у вертольоті STH CH-47 "Чинук" були вирішальними конструктивними особливостями, українська версія "Каракал" забезпечує максимальну наземну мобільність, надаючи українським бойовим підрозділам критичну тактичну перевагу. Замовлення з Німеччини, Нідерландів, а тепер і України, підкреслюють глобальну вагомість партнерства усіх трьох брендів.

Заправка Rheinmetall Caracal синтетичним паливом Giga-PtX на Eurosatory 2024. Фото: Carl Schulze

Тісна співпраця Rheinmetall, Mercedes Benz AG і ACS призвела не тільки до створення передового військового автомобіля, але й до стратегічного альянсу.

У цьому виробничому тріо Rheinmetall відповідає за остаточне складання спеціалізованих версій Caracal та забезпечує довгострокову матеріально-технічну підтримку протягом усього життєвого циклу продукту, тобто 20 років.

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Caracal, це більше десантно-розвідувальна машина Rheinmetall 4x4,ніж транспортна чи патрульна. Розроблялася насамперед для спеціальних операцій, акцент робився на маневровість і домінантність завдяки швидкості, малопомітному профілю та різноманітному озброєнню.

Маючи потужний силовий агрегат у 249 к.с., автомобіль спроможний брати 2 тони вантажу й розвивати по дорозі з твердим покриттям швидкість під 130 км/год. Місткість залежить від версії, але виробник вказує на стандартний варіант у 6 десантників, включаючи водія.

Знаючи про замовлення на цей автомобіль з Німеччини, Нідерландів та у стані війни України, учасники виставки Eurosatory 2024 виявили велику зацікавленість новою версією Caracal. У поєднанні із численними запитами, це свідчить про подальший великий потенціал платформи на міжнародному ринку.