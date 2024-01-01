Компанія Rheinmetall виготовлятиме в Україні БМП Lynx

Новину про домовленість Міністерства стратегічних галузей промисловості України та світового виробника бойової техніки Rheinmetall озвучив виданню Handelsblatt очільник українського Мінрозвитку Олександр Камишин. Коротко, але конкретно він заявив, що "…цього року ми виготовимо перший Lynx".

Щоправда, де це буде відбуватися, в яких обсягах, з об’єктивних причин воєнного стану не називалося. З відкритих джерел лише відомо, що "Укроборонпром" та Rheinmetall заснували кілька спільних підприємств, одне з яких було днями введено в експлуатацію, про що редакція Авто24 повідомляла.

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БМП Lynx (Рись) компанії Rheinmetall є порівняно свіжою розробкою. Машина вперше представлена у 2016 році. Її модульна конструкція дозволяє мати різне озброєння. З-поміж основних у так званому варіанті Skyranger це зенітна гармата калібру 30-35 міліметрів. Також цей броньовик можна озброїти 120-міліметровою гарматою з танка "Леопард".

Модульна конструкція БМП "Рись" дозволяє виготовляти різні версії машини без переналагоджування виробництва. Фото: Rheinmetall

Україна вже має перший досвід роботи з 35-міліметровою гарматою із серії Skyranger. На початку березня Rheinmetall оголосила, що постачатиме в Україну так звану систему протиповітряної оборони Skynex, яка також використовує гармати калібру 30-35 міліметрів.

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В моторній ніші БМП стоїть двигун Liebherr D9612 потужністю 1470 к.с. Він спроможний розігнати 38-тонну машину до максимальної швидкості 70 км/год. Запас ходу на одній стандартній заправці по дорозі з твердим покриттям доходить до 500 км.

Броньований захист витримує влучання 30-мм снарядів у лобовій проекції та 14,5 мм з бокових бортів, де лист корпусу тонший. Зі сторони підлоги також захист надійний, підсилене дно машини гарантує захист від вибуху 10 кг тротилового еквіваленту.