Німецька бойова машина піхоти показує видатні результати.

Німецьку гусеничну бойову машину піхоти Lynx KF41 випробовують в Греції. “KF41 знаходилася в Греції за запитом грецьких військових. Під час демонстрації KF41 показав вражаючі результати”, – йдеться у повідомлені виробника БМП концерну Rheinmetall.

KF41 на прізвисько Lynx – це останнє покоління гусеничних броньованих БМП, розроблених німецькою компанією Rheinmetall.

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Якщо сторони дійдуть до підписання контракту, Rheinmetall дозволить локалізацію машин у Греції з залученням місцевої промисловості.



Ця нова БМП також бере участь у конкурсі в Австралії на заміну старих гусеничних бронетранспортерів M113.

У вересні 2020 року міністерство оборони Угорщини замовило 218 БМП KF41 у рамках оборонного контракту на 2 мільярди євро.

Подробиці про KF41

KF41 розроблена Rheinmetall за 5 років. Концепція передбачає створення сімейства бронетехніки, що складається з модуля шасі й комплектів змінного обладнання в різних варіантах.





Це означає, що базова версія може бути налаштована як бойова машина піхоти, бронетранспортер, командирська чи санітарна машина.

Основним озброєнням БМП є башта LANCE з 30 або 35-мм гарматою та пусковою установкою для протитанкових ракет, яка може бути оснащена відповідно до вимог замовника.

БМП розроблена з використанням сучасних технологій, що підвищують захист машини (модульна броня, активні системи) та ситуаційну обізнаність. Даний підхід повинен сприяти суттєвому зниженню витрат на експлуатацію, а також більш гнучкого реагування командування ЗС на тактичні вимоги. БМП характеризується високою живучістю, мобільністю і вогневою міццю.

Розрахунок БМП – 12 осіб, включаючи трьох членів екіпажу і до дев’яти осіб десанту. Lynx забезпечує захист розрахунку від різних загроз, включаючи підрив на мінах і саморобних вибухових пристроях, обстріли, касетні боєприпаси та протитанкові керовані ракети.

Характеристики БМП KF41

Довжина БМП KF41 – 7,7 м, ширина – 3,6 м, висота – 3,3 м. Машина оснащена двигуном Liebherr потужністю 850 кВт (1140 к.с.) і трансмісією Renk, максимальна швидкість – 70 км / год, запас ходу по паливу – понад 500 км. В конфігурації з озброєною 35-мм гарматою баштою Lance 2.0, маса KF41 становить близько 44 т.