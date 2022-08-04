Немецкая боевая машина пехоты показывает выдающиеся результаты.

Немецкую гусеничную боевую машину пехоты Lynx KF41 испытывают в Греции. “KF41 находилась в Греции по запросу греческих военных. Во время демонстрации KF41 показал впечатляющие результаты”, – говорится в сообщении производителя БМП концерна Rheinmetall.

KF41 по прозвищу Lynx – это последнее поколение гусеничных бронированных БМП, разработанных немецкой компанией Rheinmetall.

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Если стороны придут к подписанию контракта, Rheinmetall позволит локализацию машин в Греции с привлечением местной промышленности.



Эта новая БМП также участвует в конкурсе в Австралии взамен старых гусеничных бронетранспортеров M113.

В сентябре 2020 года министерство обороны Венгрии заказало 218 БМП KF41 в рамках оборонного контракта на 2 миллиарда евро.

Подробности о KF41

KF41 разработана Rheinmetall за 5 лет. Концепция предполагает создание семейства бронетехники, состоящего из модуля шасси и комплектов сменного оборудования в разных вариантах.

Это означает, что базовая версия может быть сконфигурирована как боевая машина пехоты, бронетранспортер, командирская или санитарная машина.

Основным вооружением БМП является башня LANCE с 30 или 35 мм пушкой и пусковой установкой для противотанковых ракет, которая может быть оснащена в соответствии с требованиями заказчика.

БМП разработана с использованием современных технологий, повышающих защиту машины (модульная броня, активные системы) и ситуационную осведомленность. Данный подход должен способствовать существенному снижению затрат на эксплуатацию, а также более гибкому реагированию командования ВС на тактические требования. БМП характеризуется высокой живучестью, мобильностью и огневой мощью.

Расчет БМП – 12 человек, включая трех членов экипажа и до девяти человек десанта. Lynx обеспечивает защиту расчета от различных угроз, включая взрыв на минах и самодельных взрывных устройствах, обстрелы, кассетные боеприпасы и противотанковые управляемые ракеты.

Характеристики БМП KF41

Длина БМП KF41 – 7,7 м, ширина – 3,6 м, высота – 3,3 м. Машина оснащена двигателем Liebherr мощностью 850 кВт (1140 л.с.) и трансмиссией Renk, максимальная скорость – 70 км/ч, запас хода по топливу – более 500 км. В конфигурации с вооруженной 35-мм пушкой, башней Lance 2.0 масса KF41 составляет около 44 т.