Німецький виробник бронетехніки Rheinmetall розпочав виконання замовлення на постачання Україні нової партії бойової техніки, у тому числі танків Leopard 1.

За контрактом з урядом України, сума якого не розголошується, концерн зобов’язався провести ремонт та модернізацію 25 танків Leopard 1A5, п’яти броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 та двох тренувальних танки для навчання водіїв-механіків.

Замовлення фінансує уряд Німеччини. Щодо вартості, то в офіційному повідомленні Rheinmetall про це сказано натяком – близько кілька мільйонів євро. У калькуляцію на цю суму також включили навчання, логістику, запасні частини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги.

Читайте також Ще 10 танків Leopard надійшло ЗСУ

Повідомляється, що танки Leopard 1 проходять капітальний ремонт і підготовку до використання на заводах концерну в Унтерлюсі та Касселі. За умовами контракту, постачання заплановано на 2024 рік.

Це не перше замовлення в підтримку України. Раніше Rheinmetall отримав контракт на постачання Києву 80 бойових машин піхоти Marder. Більшість тієї техніки уже на фронті воює проти путінців і показала гарну технічку витривалість і надійність у бойових операціях.

Танки Leopard 1 на зберіганні в ангарі OIP Land Systems. Фото: Reuters

Менеджмент Rheinmetall заявив про готовність поставити ще двадцять БМП Marder, як тільки отримає відповідне замовлення. У роботі кілька контрактів щодо постачання техніки на російсько-український фронт.

У найближчій перспективі, як йдеться у повідомленні Rheinmetall, Україна отримає п’ять аеромобільних апаратів «Каракал». Орієнтовно це станеться наприкінці 2023-го чи на початку 2024 року.

Окрім того, за контрактом від імені урядів Нідерландів і Данії наступного року заводи концерну поставлять в Україну чотирнадцять танків Leopard 2A4. Rheinmetall на додаток до цих бойових машин ЗСУ включить у постачання боєприпаси, безпілотники, медичне обладнання тощо.