Немецкий производитель бронетехники Rheinmetall приступил к выполнению заказа на поставку Украине новой партии боевой техники, в том числе танков Leopard 1.

По контракту с правительством Украины, сумма которого не разглашается, концерн обязался провести ремонт и модернизацию 25 танков Leopard 1A5, пяти бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2 и двух тренировочных танков для обучения водителей-механиков.

Заказ финансирует правительство Германии. Что касается стоимости, то в официальном сообщении Rheinmetall об этом говорится намеком – около нескольких миллионов евро. В калькуляцию на эту сумму включили обучение, логистику, запасные части, техническое обслуживание и другие вспомогательные услуги.

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Сообщается, что танки Leopard 1 проходят капитальный ремонт и подготовку к использованию на заводах концерна в Унтерлюсе и Касселе. По условиям контракта, поставки запланированы на 2024 год.

Это не первый заказ в поддержку Украины. Ранее Rheinmetall получил контракт на поставку Киеву 80 боевых машин пехоты Marder. Большинство этой техники уже на фронте воюет против путинцев и показало хорошую техническую выносливость и надежность в боевых операциях.

Танки Leopard 1 на хранении в ангаре OIP Land Systems. Фото: Reuters

Менеджмент Rheinmetall заявил о готовности поставить еще двадцать БМП Marder, как только получит соответствующий заказ. В работе находится еще несколько контрактов по поставке техники на российско-украинский фронт.

В ближайшей перспективе, как говорится в сообщении Rheinmetall, Украина получит пять аэромобильных аппаратов "Каракал". Ориентировочно это произойдет в конце 2023-го или начале 2024 года.

Кроме того, по контракту от имени правительств Нидерландов и Дании в следующем году заводы концерна поставят в Украину четырнадцать танков Leopard 2A4. Rheinmetall в дополнение к этим боевым машинам ВСУ включит в поставку боеприпасы, беспилотники, медицинское оборудование и т.д.