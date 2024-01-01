Компания Rheinmetall будет производить в Украине БМП Lynx

Новость о договоренности Министерства стратегических отраслей промышленности Украины и мирового производителя боевой техники Rheinmetall озвучил изданию Handelsblatt глава украинского Минразвития Александр Камышин. Коротко, но конкретно он заявил, что "...в этом году мы изготовим первый Lynx".

Правда, где это будет происходить, в каких объемах, по объективным причинам военного положения не называлось. Из открытых источников только известно, что "Укроборонпром" и Rheinmetall создали несколько совместных предприятий, одно из которых было на днях введено в эксплуатацию, о чем редакция Авто24 сообщала.

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БМП Lynx (Рысь) компании Rheinmetall является сравнительно свежей разработкой. Машина впервые представлена в 2016 году. Ее модульная конструкция позволяет иметь различное вооружение. Среди основных в так называемом варианте Skyranger это зенитная пушка калибра 30-35 миллиметров. Также этот броневик можно вооружить 120-миллиметровой пушкой из танка "Леопард".

Модульная конструкция БМП "Рысь" позволяет изготавливать различные версии машины без переналадки производства. Фото: Rheinmetall

Украина уже имеет первый опыт работы с 35-миллиметровой пушкой из серии Skyranger. В начале марта Rheinmetall объявила, что будет поставлять в Украину так называемую систему противовоздушной обороны Skynex, которая также использует пушки калибра 30-35 миллиметров.

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В моторной нише БМП стоит двигатель Liebherr D9612 мощностью 1470 л.с. Он способен разогнать 38-тонную машину до максимальной скорости 70 км/ч. Запас хода на одной стандартной заправке по дороге с твердым покрытием доходит до 500 км.

Бронированная защита выдерживает попадание 30-мм снарядов в лобовой проекции и 14,5 мм с боковых бортов, где лист корпуса тоньше. Со стороны пола также защита надежная, усиленное дно машины гарантирует защиту от взрыва 10 кг тротилового эквивалента.