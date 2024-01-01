Поврежденную военную немецкую технику будут ремонтировать в Украине

Как сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, эта производственная зона в форме совместного предприятия открыта в рамках партнерства АО "Украинская оборонная промышленность" и мирового оборонного гиганта Rheinmetall. Главное назначение – ремонт и производство военной техники немецких образцов.

Такое решение ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую. В перспективе планируется наладить выпуск новой бронетехники для Сил безопасности и обороны Украины силами украинских оружейников с машинокомплектов немецких партнеров и, вероятно, частичной украинской локализацией.

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"Мы стремимся развивать наши производственные возможности совместно с союзниками и считаем, что украинская оборонка – часть европейского ОПК, которая укрепляет систему коллективной безопасности Евросоюза. Поэтому открытие совместной с Rheinmetall производственной площадки – это не только шаг к Победе Украины, но и важный этап в построении Арсенала свободного мира", – отметил глава Минстратегпрома.

Напомним, официально немецко-украинское ООО "Rheinmetall UDI" (Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC) было зарегистрировано 18 октября 2023 года в Украине. К этому времени шла организационно-техническая наработка, подбор производственной зоны, комплектация станочным парком и необходимым оборудованием, поиском необходимых специалистов, их обучением и тому подобное.

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В Минобороны считают это знаковым событием в укреплении обороноспособности Украины. Это позволит обеспечить быстрый ремонт и обслуживание немецкой техники непосредственно на территории Украины, что значительно повысит эффективность наших Вооруженных сил.

В цехе под техническим наблюдением коллег из Германии работают подготовленные украинские специалисты. Работы ведутся по полученным технологиям. Таким образом, Украина создала новые рабочие месяца и имеет еще одного мощного налогоплательщика для укрепления бюджета.

Фото: Минстратегпром