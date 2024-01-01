Пошкоджену військову німецьку техніку ремонтуватимуть в Україні

Як повідомляє Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, ця виробнича зона у формі спільного підприємства відкрита в рамках партнерства АТ "Українська оборонна промисловість" і світового оборонного гіганта Rheinmetall. Головне призначення – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків.

Таке рішення пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову. В перспективі планується налагодити випуск нової бронетехніки для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів з машинокомплектів німецьких партнерів та, ймовірно, частковою українською локалізацією.

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"Ми прагнемо розвивати наші виробничі спроможності спільно з союзниками та вважаємо, що українська оборонка – частина європейського ОПК, яка зміцнює систему колективної безпеки Євросоюзу. Тому відкриття спільного з Rheinmetall виробничого майданчика – це не лише крок до Перемоги України, але й важливий етап у побудові Арсеналу вільного світу", – зазначив очільник Мінстратегпрому.

Нагадаємо, офіційно німецько-українське ТОВ "Rheinmetall UDI" (Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC) було зареєстровано 18 жовтня 2023 року в Україні. До цього часу йшло організаційно-технічне напрацювання, підбір виробничої зони, комплектація верстатним парком та необхідним обладнанням, пошуком необхідних спеціалістів, їх навчанням тощо.

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В Міноборони вважають це знаковою подіє у зміцненні обороноздатності України. Це дасть змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність наших Збройних сил.

В цеху під технічним наглядом колег з Німеччини працюють підготовлені українські фахівці. Роботи ведуться за отриманими технологіями. Таким чином, Україна створила нові робочі місяця й має ще одного потужного платника податків для зміцнення бюджету.

Фото: Мінстратегпром