Німеччина передає Збройним Силам України військові вантажні автомобілі високої прохідності.

За дорученням уряду Німеччини концерн Rheinmetall розпочав передачу в Україну нових вантажівок MAN HX 8×8.

Загалом в Україну буде передано 26 таких високопрохідних автомобілів із гаковою системою завантаження.

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Ці машини використовують для транспортування платформ та контейнерів із технікою або боєприпасами.

Приклад роботи гакового кріплення на Wechselladersystem Multi

Сімейство HX виробництва компанії Rheinmetall MAN Military Vehicles – одне із найпоширеніших з-поміж військових вантажівок. Зараз у всьому світі експлуатують понад 15 000 таких автомобілів.

Вони розроблені для максимальної довговічної експлуатації, простоти використання та модульності.