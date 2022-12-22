Германия передает Вооруженным Силам Украины военные грузовые автомобили высокой проходимости.
По поручению правительства Германии концерн Rheinmetall приступил к передаче в Украину новых грузовиков MAN HX 8×8.
Всего в Украину будут переданы 26 таких высокопроходных автомобилей с крюковой системой загрузки.
Также интересно тест-драйв военного грузовика MAN HX60.
Эти машины используются для транспортировки платформ и контейнеров с техникой или боеприпасами.
Пример работы крюкового крепления на Wechselladersystem Multi
Семейство HX производства компании Rheinmetall MAN Military Vehicles – один из самых распространенных из военных грузовиков. Сейчас во всем мире эксплуатируется более 15 000 таких автомобилей.
Они разработаны для максимальной долговечной эксплуатации, простоты использования и модульности.