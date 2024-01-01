Мобильные медицинские комплексы FST на базе Rheinmetall MAN пойдут на фронт

Комплексы передовой хирургической группы Forward Surgical Team stations (FST) для Вооруженных сил Украины будут изготавливаться и отправляться Киеву поэтапно. Как говорится в официальном уведомлении на сайте производителя, поставки начнутся в 2024 году и завершатся до конца 2026-го.

Это будет восемь сданных заказчику "под ключ" мобильных групп. Комплексы наполняются современным медицинским оборудованием. Его разместят в модулях контейнерного типа, в т.ч. с раздвижной схемой.

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В техническом задании указан рентгеновский контейнер, операционный блок, отделение интенсивной терапии. По оснащению они будут не хуже стационарных больниц с инновационным медицинским оборудованием, инструментарием и меблировкой с современными операционными столами, кроватями, системами интенсивной терапии.

Единственное отличие – меньшие площади, поскольку модули на рамах автомобилей и прицепов через габаритные нормативы дорог общего пользования должны вписаться в стандарт ширины 2,5 метра. Правда, кузовные надстройки автомобилей сделаны в виде трансформеров. Это позволяет на месте развертывания мобильного госпиталя раздвинуть боковые стенки и сделать модуль шире.

Для транспортировки каждый такой комплекс медицинского спасения будет иметь три грузовых автомобиля Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMW) с коробовидными раздвижными модулями надстроек. В комплекте к этим самоходным машинам идут дышловые двухосные прицепы с модулями контейнерного типа.

Защищенная система FST из упомянутых трех комплектов транспортных средств, каждый из которых состоит из грузовика, прицепа, в целом насчитывает шесть модулей. Они остаются установленными на грузовике и прицепе даже во время работы в полевых условиях.

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В развернутом состоянии контейнеры соединяются между собой и расширяются. Если точнее, то пять соединенных между собой надстроек имеют приемное отделение, зону сортировки, рентгеновский кабинет с аппаратурой Siemens Healthineers, предоперационную зону, хирургический блок, а также отделение интенсивной терапии.

Шестой блок имеет внутри контейнера электрогенератор и резервуары для воды и складские шкафы, ниши для хозяйственной атрибутики. Он способен автономно поддерживать работу всего комплекса не менее 48 часов. Затем необходима дозаправка топливом для дизельного генератора, подвоз воды и, конечно, пополнение запаса медикаментов.

Две спасательные единицы FST компания Rheinmetall уже поставила Украине в конце 2023-го и в начале 2024 года. Как и в предыдущие разы, каждой поставке будет предшествовать недельное обучение соответствующего украинского персонала в Германии.

"Медицинские учреждения Rheinmetall мобильные, работают очень быстро и соответствуют самым высоким стандартам качества. Только что размещенный заказ подчеркивает, что наши первые поставки в Украину медицинской техники доказали свою ценность. Мы рады, что играем важную роль в поддержке украинских вооруженных сил нашей медицинской помощью", – отметил генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

Фото: Rheinmetall