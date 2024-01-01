MAN показав екологічні вантажівки для усіх логістичних завдань

Виробник на IAA 2024 відсвяткував світову прем’єру нового MAN eTGL. Ця 12-тонна вантажівка з електроприводом і запасом ходу до 235 кілометрів та швидкою зарядкою за 30 хвилин має добрі перспективи.

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Вантажність 6600 кг може коливатися, все залежить від кузова, але у будь-якому разі тут запропоновано чудовий варіант тихого транспорту без викидів CO 2 для міської логістики. Зацікавленість вже є від малого та середнього бізнесу для в продовольчої мережі, роздрібної торгівлі, громадського харчування, сфери побутових послуг та дистрибуції.

Таким чином, відтепер разом із новачком eTGL та eTGS й eTGX бренд має повний портфель моделей в розмірній групі від 12 до 50 тонн з повністю електричним приводом.

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Представники "важкого" класу MAN eTGX і MAN eTGS розраховані на логістичний сектор з далеким плечем перевезень, кузовні рішення та інші транспортні завдання. Їх ваговий потенціал від 18 до 28 тонн передбачає потужність 333, 449 та 544 електричних к.с. від трьох, чотирьох, п’яти або шести батарей, які можна комбінувати за модульним принципом.

Окрім цього, MAN також вперше презентував на IAA інноваційну схему накопичення електроенергії з сьомою високовольтною батареєю для шасі MAN eTGX 6x2. Сьома батарея має місткість 623 кВт-год (можна використовувати 560 кВт-год) і значно збільшує запас ходу. Тепер залежно від стилю водіння це забезпечує пробіг під 650 км без підзарядки.

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Приємно здивувала інформація про те, що MAN eTGX і MAN eTGS готуються до майбутнього стандарту зарядки мегават MCS потужністю до 1000 кВт, що дозволяє підзаряджати вантажівку під час перерви водія. Це забезпечує щоденний запас ходу до 800 кілометрів у конфігурації з шістьма батареями.

Така новизна викликала неабиякий інтерес у клієнтів. На цей час вже отримано близько 2300 запитів. Найбільше замовлення на 100 автомобілів надійшло з Франції.

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Виробник не обійшов увагою й тему водневої технології. На виставці IAA MAN представляє прототип вантажівки з водневим спалюванням. MAN hTGX спочатку буде постачатися клієнтам у Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Ісландії та окремих неєвропейських країнах. Перші 200 автомобілів відправляться замовникам з 2025 року.

В класиці ДВЗ виробник запропонував нову трансмісію PowerLion. В ньому – високоефективний двигун для тягачів MAN TGX і TGS, щоб задовольнити постійний попит на звичайні вантажівки з двигуном внутрішнього згоряння під час технологічного переходу до приводів з нульовим рівнем викидів.

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Двигун, розроблений спеціально для автомобілів MAN, на основі комплексного технологічного досвіду Traton Group, забезпечує значне подальше скорочення витрат палива та скорочення викидів CO 2 до 4 відсотків за допомогою коробки передач MAN TipMatic 14. Вона також є новою, як і нове покоління гальм та аеродинамічних заходів.

За весь термін служби автомобіля це призводить до економії витрат понад 20 000 євро за поточними цінами на дизельне пальне та до 35 тонн CO 2 .

Фото: MAN