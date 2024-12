Що зміниться для перевізників у Німеччині з 2025 року

З 2025 року в Німеччині знову підвищать податок на викиди CO 2 . Це частина стратегії федерального уряду щодо скорочення викидів CO 2 та досягнення кліматичних цілей. Зокрема, збір на CO 2 зросте з нинішніх 45 євро до 55 євро за тонну.

Такий крок впливає на ціни пального. Очікується зростання ціни на 16 центів за літр дизельного пального. Це збільшить для експедиторів експлуатаційні витрати, пише eurotransport.de.

Нові вимоги запроваджуються до зарядної інфраструктури. Для введення в експлуатацію будинків з 20 і більше паркувальних місць з 1 січня 2025 року необхідно встановити принаймні одну зарядну точку.

Термін звільнення від сплати мита для електричних вантажівок закінчується 31 грудня 2025 року. Однак плата за проїзд електричних вантажівок залишається нижчою, ніж для аналогічних дизельних вантажівок.

З 1 січня 2026 року електричні вантажівки повинні будуть платити знижену на 75 відсотків ставку мита за витрати на інфраструктуру плюс ставки мита за забруднення повітря та шумове забруднення.

Однак, попри ці витрати, електричні вантажівки стають економічно привабливішими в комерційному секторі. Тому транспортним і логістичним компаніям варто продовжувати ретельно порівнювати експлуатаційні витрати електричних і дизельних вантажівок.

Зміни для транспортно-логістичного сектора настануть й в обігу документації. Електронний рахунок-фактура (e-invoice) також почне діяти з 1 січня 2025 року. Електронне виставлення рахунків стає обов’язковим у ділових операціях між компаніями (B2B) у Німеччині.

Крім того, оновлено правила перевезення небезпечних вантажів автомобільним (ADR), залізничним (RID) і внутрішнім водним транспортом (ADN) набудуть чинності 1 січня 2025 року, але з шестимісячним перехідним періодом до 30 червня 2025 року.

Важливі зміни включають введення нових номерів ООН, тобто чотиризначних ідентифікаційних номерів для ідентифікації небезпечних вантажів. Також існують нові правила транспортування літієвих і натрієвих батарей, що становлять особливу небезпеку через їх потенційну особливість займання. Тому вказуються детальні вимоги до упаковки, маркування та документації.