В німецьких містах можуть обмежити швидкість до 30 км/год

До такого заклику спонукали невтішні висновки аварійності зі смертельними випадками. Позаторік у Німеччині загинуло 437 пішоходів, торік – 335 пішоходів. Про це йдеться на сайті некомерційної організації ETSC.

Експерти з безпеки дорожнього руху GdP зазначають, що стандартним обмеженням швидкості в містах має бути 30 км/год, але винятки варто зробити тим містам, де пішохідні доріжки належним чином захищені.

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Нині у Німеччині міста повинні обґрунтовувати введення обмежень швидкості 30 км/год у певних районах. Пропозиція GdP вимагає від мерій пояснень, чому певні ділянки там визнаються достатньо безпечними, щоб транспортні засоби могли рухатися швидше.

Понад 1000 міст і районів, що представляють понад 40 мільйонів жителів, підтримують ширше впровадження обмежень швидкості 30 км/год для підвищення безпеки та зменшення шуму та викидів.

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Група захисту пішоходів FUSS хоче бачити загальне обмеження швидкості 30 км/год, особливо на головних дорогах з великою кількістю зіткнень, коли пішоходи перетинають вулиці.

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Моделювання Федерального агентства з навколишнього середовища Німеччини показало, що обмеження швидкості 30 км/год суттєво зменшує як шум, так і викиди шкідливих речовин.