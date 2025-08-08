Як розмір штрафів впливає на кількість аварій та їх наслідки

Зроблені висновки показали, що в скандинавських країнах з надзвичайно високими штрафами рівень пошкодження транспортних засобів мізерний. У країнах з нижчими штрафами така закономірність відсутня.

Як пише truckfocus.pl, розмір штрафів десь нижчий, як от в Німеччині, десь вищий, як от у Польщі. Є припущення, що багато залежить від етикету водіння, що також відіграє певну роль. Розмір штрафів, визнають експерти, не завжди взаємопов’язаний з аварійністю та пошкодженнями техніки.

У деяких країнах низькі штрафи йдуть пліч-о-пліч із… низьким рівнем аварійності. Низькі штрафи не обов’язково означають, що в певній країні буде більше перевищення швидкості та аварій. Скажімо, у Великій Британії, Німеччині та Іспанії помірні штрафи, але при цьому низький рівень травматизму та пошкоджень техніки.

В першу чергу, і це вже доводить статистика, це свідчить про певну культуру поведінки водіїв на трасі. Якщо водії добре усвідомлюють наслідки перевищення швидкості, то вони поводяться більш відповідально.

Аналіз показує, що штрафи за перевищення швидкості до 15 км/год в середньому у Європі можуть коливатися від 10 до понад 200 євро, тобто від 481 до 9 626 грн.

Інфографіка: carVertical / Авто24

Однак багато країн з вищими штрафами повідомляють про меншу кількість пошкоджених транспортних засобів. Так що дотримання правил дорожнього руху також відіграє значну роль.

При цьому терпимість водіїв до порушень правил дорожнього руху значно варіюється в різних частинах Європи. Звісно, культура поведінки водіїв у різних частинах Європи різна.

Скажімо, скандинавські країни Швеція, Данія та Фінляндія застосовують відносно високі штрафи порівняно із середнім рівнем доходів і це дає позитивні результати – там мають нижчі показники пошкодження транспортних засобів.

У Данії перевищення швидкості на 15 км/год коштує 3000 крон (402 євро/19 349 грн), що становить близько 10% від середньомісячної зарплати. В результаті данські водії сповільнюють рух. І це має бажаний ефект.

Згідно з повідомленнями, лише трохи більше п'ятої частини перевірених автомобілів мали пошкодження. Натомість у багатьох країнах Центральної та Східної Європи штрафи за перевищення швидкості відносно низькі, а рівень пошкоджень вищий.

Наприклад, у Латвії штраф за перевищення швидкості на 15 км/год становить 40 євро/1 925 грн, а у Словаччині — 39 євро/1 877 грн. Ці штрафи становлять близько 3% від місячної заробітної плати в цих країнах. Згідно з повідомленнями, понад половина всіх автомобілів у кожній з цих країн мають певну форму пошкоджень.

У Фінляндії за незначні порушення швидкості стягуються фіксовані штрафи, але за серйозніші порушення, такі як перевищення швидкості більш ніж на 20-25 км/год, стягуються штрафи на основі доходу. Згідно з системою щоденних штрафів, остаточна сума залежить від доходу водія, а це означає, що заможніші правопорушники можуть заплатити тисячі за те саме порушення. Ще однією європейською країною, яка використовує подібну систему, є Швейцарія.

Для прикладу можна взяти випадок мільйонера з Фінляндії, який отримав штраф у розмірі 121 000 євро за перевищення швидкості на 30 км/год.

"Водії, які перевищують швидкість, повинні усвідомлювати, що вони не лише ризикують отримати великі штрафи, а й спричиняють аварії з серйозними наслідками. Тож слід діяти виважено не наражати на небезпеку своє життя чи життя інших", – заявив експерт автомобільного ринку carVertical Матас Бузеліс.