В Австрії планують підвищити максимальну швидкість до 150 кілометрів на годину

Тут планують збільшити обмеження швидкості до 150 кілометрів на годину поки на окремих автобанах. Мова йде про ділянки дороги в Нижній та Верхній Австрії.

У цієї ідеї є як прихильники, так і опоненти. В тонкощах такого проєкту розбиралися експерти helocal.at.

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Зміна полягає в тому, щоб охопити дві ділянку довжиною у 45 та 20 км. Це частина більшої стратегії, спрямованої на покращення трафіку на дорогах країни та надання більшого акценту на приватному транспорті.

За чинними австрійськими правилами, водій транспортного засобу не може рухатися швидше 50 км/год у межах міста або селища та не швидше 130 км/год на автомагістралях.

Альпійські серпантини добротних доріг здебільшого не для високих швидкостей, але з ідеальним асфальтом. Фото: сайт petervonstamm-travelblog.com

При цьому на відкритих заміських дорогах обмеження швидкості для легкових автомобілів та мотоциклів становить 100 км/год, з важким причепом – 80 км/год, а для вантажних автомобілів – 70 км/год.

Сучасні електромобілі дуже швидкі та динамічні, тож потребують відповідних шин, які забезпечують максимальну керованість та стійкість на дорозі. Шини Continental SportContact7 створені саме для стрімких розгонів та надійного гальмування, а також підходять для електромобілів. Рекламна інформація

Запропоноване збільшення на автомагістралях Австрії до 150 км/год порівняно з нинішніми 130 км/год викликало жваве обговорення. Якщо прихильники виступають за швидший час поїздки, то їх опоненти висловлюють занепокоєння щодо впливу на навколишнє середовище та безпеки дорожнього руху.

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Аргументи кожної зі сторін вагомі. Скажімо, представники партії Свободи вже давно виступають за підвищення обмежень швидкості на автомагістралях, стверджуючи, що сучасні транспортні засоби безпечніші та економічніші на високих швидкостях.

Допоки найбільша швидкість у 140 км/год має Польща (окрім Німеччини з безлімітом), але з літа 2025-го у Чехії впроваджують 150 км/год. Колаж: Авто24

Прихильники плану підвищення швидкості стверджують, що новий норматив у 150 км/год скоротить час поїздки. Однак в аналізі експертів з організації мобільності VCÖ зазначається, що вищі швидкості збільшують викиди, шумове забруднення та ризики аварій.

Їзда зі швидкістю 150 км/год збільшує викиди CO₂ на 19% порівняно зі 130 км/год. Також зростає витрата пального: автомобіль, який витрачає 6,5 літрів на 100 км при 130 км/год, спалює в середньому 7,7 літрів при 150 км/год.

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Викиди твердих частинок зростуть на 31 відсоток, а викиди оксидів азоту (NOx) підскочать на 44 відсотки.

У Нідерландах після зниження ліміту у 2020 році на деяких ділянках було відновлено обмеження швидкості у 130 км на годину, тоді як у Чехії на окремих маршрутах обмеження швидкості зросте до 150 км на годину.

Автобан A9 Австрії проходить через Альпи з гарним покриттям дороги по всьому маршруту, але тут не завжди й 110 км/год придавиш, через серпантин й тунелі. Фото: Вікіпедія

Починаючи з цього літа, водіям у Чехії вперше дозволять рухатися зі швидкістю 150 км/год на окремих ділянках автомагістралей. Випробування розпочнеться на трасі D3 між Табором і Ческе-Будейовіце, де погодні умови та інтенсивність руху впливатимуть на максимальну дозволену швидкість – там знаки можуть автоматично регулювати швидкість.

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