В Австрии планируют повысить максимальную скорость до 150 километров в час

Здесь планируют увеличить ограничение скорости до 150 километров в час пока на отдельных автобанах. Речь идет об участках дороги в Нижней и Верхней Австрии.

У этой идеи есть как сторонники, так и оппоненты. В тонкостях такого проекта разбирались эксперты helocal.at.

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Изменение заключается в том, чтобы охватить два участка длиной в 45 и 20 км. Это часть большей стратегии, направленной на улучшение трафика на дорогах страны и предоставление большего акцента на частном транспорте.

По действующим австрийским правилам, водитель транспортного средства не может двигаться быстрее 50 км/ч в пределах города или поселка и не быстрее 130 км/ч на автомагистралях.

Альпийские серпантины добротных дорог в основном не для высоких скоростей, но с идеальным асфальтом. Фото: сайт petervonstamm-travelblog.com

При этом на открытых загородных дорогах ограничения скорости для легковых автомобилей и мотоциклов составляет 100 км/ч, с тяжелым прицепом – 80 км/ч, а для грузовиков – 70 км/ч.

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Предложенное увеличение на автомагистралях Австрии до 150 км/ч по сравнению с нынешними 130 км/ч вызвало оживленное обсуждение. Если сторонники выступают за более быстрое время поездки, то их оппоненты выражают обеспокоенность относительно влияния на окружающую среду и безопасности дорожного движения.

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Аргументы каждой из сторон весомые. Скажем, представители партии Свободы уже давно выступают за повышение ограничений скорости на автомагистралях, утверждая, что современные транспортные средства безопаснее и экономичнее на высоких скоростях.

Пока наибольшая скорость в 140 км/ч имеет Польша (кроме Германии с безлимитом), но с лета 2025-го в Чехии внедряют 150 км/ч. Коллаж: Авто24

Сторонники плана повышения скорости утверждают, что новый норматив в 150 км/ч сократит время поездки. Однако в анализе экспертов по организации мобильности VCÖ отмечается, что высокие скорости увеличивают выбросы, шумовое загрязнение и риски аварий.

Езда со скоростью 150 км/ч увеличивает выбросы CO₂ на 19% по сравнению со 130 км/ч. Также растет расход топлива: автомобиль, который тратит 6,5 литров на 100 км при 130 км/ч, сжигает в среднем 7,7 литров при 150 км/ч.

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Выбросы твердых частиц вырастут на 31 процент, а выбросы оксидов азота (NOx) приплюсуют на 44 процента.

В Нидерландах после снижения лимита в 2020 году на некоторых участках было восстановлено ограничение скорости в 130 км в час, тогда как в Чехии на отдельных маршрутах ограничение скорости возрастет до 150 км в час.

Автобан A9 Австрии проходит через Альпы с хорошим покрытием дороги по всему маршруту, но здесь не всегда и 110 км/ч придавиш из-за серпантина и тоннелей. Фото: Википедия

Начиная с этого лета, водителям в Чехии впервые позволят двигаться со скоростью 150 км/ч на отдельных участках автомагистралей. Испытания начнется на трассе D3 между Табором и Ческе-Будеевице, где погодные условия и интенсивность движения будут влиять на максимальную разрешенную скорость – там знаки могут автоматически регулировать скорость.

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