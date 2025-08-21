Кабмін планує створити бюро з рослідування аварій

В Україні досі немає незалежної установи, що системно та професійно розслідувала б аварії на транспорті – від автомобільних і залізничних до авіаційних і морських. Як наслідок – відсутність єдиних стандартів, затягування процедур і, зрештою, низький рівень безпеки на транспорті. Про це на своїй Фейсбук сторінці пише заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Щоб розв'язати цю проблему, уряд плану створити Національне бюро з розслідування аварійних подій на транспорті. Така практика успішно працює в Європейському Союзі.

Відповідний проєкт закону підтримав Кабмін за ініціативою Мінрозвитку.

До речі як розмір штрафів впливає на кількість аварій та їх наслідки

Що передбачає законопроєкт?

єдиний орган з розслідувань аварійних подій для всіх видів транспорту;

розслідування будуть швидшими, прозорішими і професійними;

реальні рекомендації для зменшення аварійності;

європейські стандарти і зобов’язання за Угодою про асоціацію.

“Бюро має стати не просто новим інститутом. Це має бути запорука довіри і безпеки для кожного, хто користується транспортом, – впевнений Деркач. – Це про єдині стандарти, процедури, кваліфікованих фахівців”.

Наразі тексту законопроєкту ще немає на сайті Верховної ради.