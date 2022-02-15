Мінекономіки знову підвищило максимальні ціни на бензин та дизпаливо.

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 31,75 грн/літр та дизпалива – 29,07 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на середину лютого. Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

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З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 36,75 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 36,07 грн/літр.

Порівняно з початком лютого середню ціну на бензин збільшено на 0,91 грн/літр, на ДП – на 0,77 грн/літр.

Як повідомлялося, Україна продовжила карантин до 31 березня 2022 року. На період його дії уряд постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр, бензину – не вище ніж 5 грн/літр.