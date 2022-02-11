За тиждень пальне у роздрібних мережах у середньому здорожчало на 60 коп./л

За тиждень (4-11 лютого) середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 61 коп./л і становить 33,23 грн/л, бензин А-95 здорожчав на 60 коп./л — до 34,14 грн/л, а дизельне пальне – на 61 коп./л, до 33,43 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

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Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 3 лютого відповідно до постанови уряду про граничну торгову націнку.

Найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" та ін. – загалом 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин і дизельне пальне на 1 грн/л. Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 здорожчав до 31,95 грн/л, А-95 – до 32,95 грн/л і ДП – до 32,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 32 грн/л, на "п'ятірку" й дизпальне — до 33,00 і 32,00 грн/л.

На станціях мережі KLO бензини здорожчали на 40 коп./л: бензин А-92 – до 34,39 грн/л, бензин А-95 – до 34,99 грн/л. Ціна на ДП зросла на 20 коп./л, до 34,59 грн/л. Дизельне пальне у мережі SOCAR здорожчало на 2 грн/л, до 37,98 грн/л.

Chipo, "Авантаж", ZOG і "Укр-Петроль" підняли вартість усіх видів палива на 1 грн/л.

Мережі Shell, "БРСМ-Нафта", "Паралель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", "Укргазвидобування", Mango та інші підвищили ціни на пальне в межах 0,2-1,5 грн/л (див. таблицю).

Зміна роздрібних цін на бензини й дизельне пальне на АЗС з 4 по 11 лютого, грн/л: