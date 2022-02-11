За неделю топливо в розничных сетях в среднем подорожало на 60 коп./ л

За неделю (4-11 февраля) средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 61 коп./ л и составляет 33,23 грн / л, бензин А-95 подорожал на 60 коп./л – до 34,14 грн/л, а дизельное топливо – на 61 коп./ л, до 33,43 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлив 3 февраля в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – в общем 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 – до 32,95 грн/л и ДТ – до 32,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 32 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо – до 33,00 и 32,00 грн/л.

На станциях сети KLO бензины подорожали на 40 коп./л: бензин А-92 – до 34,39 грн/л, бензин А-95 – до 34,99 грн/л. Цена на ДТ выросла на 20 коп./л, до 34,59 грн/л. Дизельное топливо в сети SOCAR подорожало на 2 грн/л, до 37,98 грн/л.

Chipo, "Авантаж", ZOG и "Укр-Петроль" подняли стоимость всех видов топлива на 1 грн/л.

Сети Shell, "БРСМ-Нафта", "Параллель", "Автотранс", UPG, "Автопорт", "Укргаздобыча", Mango и другие повысили цены на топливо в пределах 0,2-1,5 грн/л (см. таблицу).

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 4 по 11 февраля, грн / л: