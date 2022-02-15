Минэкономики снова повысило максимальные цены на бензин и дизтопливо.

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 31,75 грн/литр и дизтоплива – 29,07 грн/литр, из которых вычисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на середину февраля. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 36,75 грн/литр, на "обычное" дизтопливо – 36,07 грн/литр.

По сравнению с началом февраля средняя цена на бензин увеличелась на 0,91 грн/литр, на ДТ – на 0,77 грн/литр.

Как сообщалось, Украина продлила карантин до 31 марта 2022 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн/литр, бензина – не выше 5 грн/литр.