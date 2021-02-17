Кабмін підтримав ініціативу МВС створити новий сервіс, якій спростить процедуру придбання нового транспортного засобу.

Сьогодні, 17 лютого, під час засідання Кабінету Міністрів України були схвалені змін до постанови КМУ яка регулює постановку на облік транспортних засобів. Відбулось уповноваження дилерів (автосалонів) на первинну реєстрацію транспортних засобів. В результаті реєстрація нових ТЗ стала можливою прямо в автосалонах.

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За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністерство ініціювало новий сервіс, який направлено на спрощення процедури придбання нового транспортного засобу. “Запропоновані нами зміни до постанови Уряду надають громадянину змогу зареєструвати придбане нове авто прямо в автосалоні та отримати повний комплект документів та номерних знаків без відвідування Сервісного центра МВС. Юридична особа та громадяни, які придбали новий транспортний засіб, заощадять свій час та ресурси”, - сказав міністр внутрішніх справ.