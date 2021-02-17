Кабмин поддержал инициативу МВД создать новый сервис, которой упростит процедуру приобретения нового транспортного средства.

Сегодня, 17 февраля, во время заседания Кабинета Министров Украины были одобрены изменения в постановление КМУ, регулирующее постановку на учет транспортных средств. Состоялось уполномочие дилеров (автосалонов) на первичную регистрацию транспортных средств. В результате регистрация новых ТС стала возможной прямо в автосалонах.

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По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, министерство инициировало новый сервис, который направлен на упрощение процедуры приобретения нового транспортного средства. “Предложенные нами изменения в постановление правительства предоставляют гражданину возможность зарегистрировать приобретенное новое авто прямо в автосалоне и получить полный комплект документов и номерных знаков без посещения сервисного центра МВД. Юридическое лицо и граждане, которые приобрели новое транспортное средство, сэкономят свое время и ресурсы”, – сказал министр внутренних дел.