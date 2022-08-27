Відповідний законопроєкт за ініціативи Мінінфраструктури поданий у Верховну Раду.

Кабінет міністрів України подав до парламенту законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання смуги відведення автомобільних доріг загального користування суб’єктами господарювання” №7696 від 25.08.2022.

Законопроєкт, розроблений Міністерством інфраструктури, регулює використання смуги відведення автомобільних доріг для комерційних підприємств. Зокрема, пропонується створити окрему платну послугу, яка узаконює власниками придорожньої інфраструктури заїздів/виїздів та перехідно-швидкісних смуг до об’єктів дорожнього сервісу.

До речі на дороги поступово повертають вказівні знаки

Крім цього, забороняється розташування рекламних конструкцій на смузі відведення автомобільних доріг. що відповідає європейським стандартам, та забезпечить комфортні умови руху користувачам доріг та підвищить рівень його безпеки.

В пояснювальній записці до законопроєкту говориться, що рекламоносії, які розміщуються в смузі відведення доріг не відносяться до складових автомобільних доріг загального користування (стаття 9 Закону України «Про автомобільні дороги»). Їх розміщення в межах смуги відведення доріг, особливо на основних під’їздах до значних міст та обласних центрів, призводить до інформаційного перевантаження дорожньої обстановки, додаткової фіксації погляду водія та збільшенню часу його реакції під час керування автомобілем.

Зовнішня реклама, незалежно від бажання водія, відволікає на декілька секунд його увагу від дорожньої обстановки та технічних засобів організації дорожнього руху. А це може стати причиною дорожньо-транспортної пригоди. Окрім того, рекламоносії, які розміщені на узбіччях доріг, створюють перешкоди дорожнім механізмам, особливо в зимовий період.

Аспекти застосування дорожньої інформації чітко обговорені й обмежені рамками Конвенції про дорожній рух (Відень, 8 листопада 1968 року) та Конвенції про дорожні знаки й сигнали (Відень, 8 листопада 1968 року). У них зазначено, що забороняється розміщувати плакати, афіші, наносити розмітку й установлювати пристрої, які або можуть бути прийняті за сигнальні знаки або інші технічні засоби регулювання руху, або зменшувати їхню видимість або ефективність, або засліплювати водіїв та відволікати їхню увагу, створюючи тим самим небезпеку для дорожнього руху.

В пункті четвертому розділу VII Європейської угоди про міжнародні автомагістралі (Женева, від 15 листопада 1975 року), зазначено, що з метою безпеки і естетичних вимог по сторонах міжнародних доріг забороняється розміщення рекламних щитів.