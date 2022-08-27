Соответствующий законопроект по инициативе Мининфраструктуры представлен в Верховную Раду.

Кабинет министров Украины подал в парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об использовании полосы отвода автомобильных дорог общего пользования субъектами хозяйствования" №7696 от 25.08.2022.

Законопроект, разработанный Министерством инфраструктуры, регулирует использование полосы отвода автомобильных дорог для коммерческих предприятий. В частности, предлагается создать отдельную платную услугу, которая узаконивает владельцами придорожной инфраструктуры заездов/выездов и переходных скоростных полос к объектам дорожного сервиса.

Кстати на дороги постепенно возвращают указательные знаки.

Кроме этого, запрещается размещение рекламных конструкций на полосе отвода автомобильных дорог. что соответствует европейским стандартам, обеспечит комфортные условия движения пользователям дорог и повысит уровень его безопасности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что рекламоносители, которые размещаются в полосе отвода дорог, не относятся к составляющим автомобильных дорог общего пользования (статья 9 Закона Украины “Об автомобильных дорогах”). Их размещение в пределах полосы отвода дорог, особенно на основных подъездах к крупным городам и областным центрам, приводит к информационной перегрузке дорожной обстановки, дополнительной фиксации взгляда водителя и увеличению времени его реакции при управлении автомобилем.

Наружная реклама, независимо от желания водителя, отвлекает его на несколько секунд внимание от дорожной обстановки и технических средств организации дорожного движения. А это может стать причиной ДТП. Кроме того, рекламоносители, расположенные на обочинах дорог, создают препятствия дорожным механизмам, особенно в зимний период.

Аспекты применения дорожной информации четко оговорены и ограничены рамками Конвенции о дорожном движении (Вена, 8 ноября 1968 г.) и Конвенции о дорожных знаках и сигналах (Вена, 8 ноября 1968 г.). В них указано, что запрещается размещать плакаты, афиши, наносить разметку и устанавливать устройства, которые либо могут быть приняты за сигнальные знаки или другие технические средства регулирования движения, либо уменьшать их видимость или эффективность, либо ослеплять водителей и отвлекать их внимание, создавая тем самым опасность для дорожного движения

В пункте четвертом раздела VII Европейского соглашения о международных автомагистралях (Женева, от 15 ноября 1975 г.), указано, что в целях безопасности и эстетических требований по сторонам международных дорог запрещается размещение рекламных щитов.