Нові правила регламентують використання дитячих крісел та швидкість, з якою можна перевозити дітей.

Використання дитячих крісел було обов’язковим і раніше. Але в минулій (і поки що чинній) редакції було заборонено перевозити дітей “без використання спеціальних засобів, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу”. При цьому визначення терміну ”спеціальні засоби” було відсутнє.

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Цього разу Кабмін прийняв чергові зміни до ПДР в частині перевезення дітей. Відтепер “забороняється перевезення дітей зростом менше 145 см або віком до 12 років без спеціальних крісел. Винятком є маршрутки і таксі, якщо їх швидкість не перевищує 60 км / год.

Якщо в автомобілі два крісла вже встановлені, а третя дитина у віці від 3-х років зафіксована лише ременями безпеки, швидкість авто не повинна перевищувати 60 км / год. Для маркувань крісел вводиться новий додаток до ПДР - №5.

Порушення правил перевезення дітей тягне за собою штраф 510 грн. Повторність порушення протягом року - 850 грн”.