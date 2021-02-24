Новые правила регламентируют использование детских кресел и скорость, с которой можно перевозить детей.

Использование детских кресел было обязательным и раньше. Но в прошлой (и пока действующей) редакции было запрещено перевозить детей "без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства". При этом определение термина "специальные средства" отсутствовало.

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На этот раз Кабмин принял очередные изменения в ПДД в части перевозки детей. Запрещается перевозка детей ростом менее 145 см или возрастом до 12 лет без специальных кресел. Исключением являются маршрутки и такси, если их скорость не превышает 60 км/ч.

Если в автомобиле два кресла уже установлены, а третий ребенок в возрасте от 3-х лет зафиксирован только ремнями безопасности, скорость авто не должна превышать 60 км/ч. Для маркировок кресел вводится новое приложение к ПДД – №5.

Нарушение правил перевозки детей влечет за собой штраф 510 грн. Повторность нарушения в течение года – 850 грн.