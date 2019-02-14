Кабінет міністрів України спростив процедуру митного оформлення та постановки на облік автомобілів, які раніше перебували в Україні з номерними знаками інших країн.

Тепер не обов'язково проходити сертифікацію для підтвердження екологічного стандарту при митному оформленні та першій реєстрації авто. Згідно з постановою, на рівні з сертифікатами відповідності тепер будуть використовувати технічний паспорт країни останньої реєстрації.

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Правда, Кабмін визначив, що такий порядок митного оформлення буде тимчасовим і припинить дію разом з Тимчасовим порядком виконання митних формальностей, прописаних в постанові Кабміну №1077 від 12.12.2018 р

Таким чином, Кабмін спростив і прискорив процедуру митного оформлення так званих "евроблях", прибравши їх сертифікацію, яка стала простою формальністю, але затягувала процедуру.