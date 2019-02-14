Кабинет министров Украины упростил процедуру таможенного оформления и постановки на учет автомобилей, которые ранее находились в Украине с номерными знаками других стран.

Теперь не обязательно проходить сертификацию для подтверждения экологического стандарта при таможенном оформлении и первой регистрации авто. Согласно постановлению, на уровне с сертификатами соответствия теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.

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Правда, Кабмин определил, что такой порядок таможенного оформления будет временным и прекратит свое действие вместе с Временным порядком выполнения таможенных формальностей, прописанных в постановлении Кабмина №1077 от 12.12.2018 г

Таким образом, Кабмин упростил и ускорил процедуру таможенного оформления так называемых "евроблях", убрав их сертификацию, которая стала простой формальностью, но затягивала процедуру.