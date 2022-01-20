Автомобілі, які були під заставою або належали боржникам, тепер можна буде перереєструвати без згоди колишнього власника.

Автомобілі, власників яких занесено до Єдиного реєстру боржників, а також конфісковані транспортні засоби, тепер можна буде перереєструвати без згоди старого власника. Кабінет Міністрів України 19 січня ухвалив постанову № 32 та вніс зміни до порядку перереєстрації автомобілів. Про це повідомила пресслужба уряду.

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Згідно з документом, без відома власника перереєструвати автомобіль можна буде у двох випадках: якщо транспортний засіб придбали на електронному аукціоні або машину конфіскувала виконавча служба за борги і потім її перепродали.

У цих випадках сервісний центр МВС має право провести перереєстрацію нового власника без згоди або присутності колишнього власника.

Також Кабмін розширив перелік винятків, за яких здійснюють перереєстрацію транспортного засобу боржників:

якщо перереєстрація не пов'язана із відчуженням;

транспорт придбали на аукціоні з продажу конфіскованих машин;

транспорт отримали як погашення боргу;

транспорт отримали безплатно у межах розпорядження конфіскованим майном.

У Міністерстві юстиції вважають, що це рішення також допоможе врегулювати питання перереєстрації конфіскованих заставних автомобілів.

"Відтепер покупці предмета обтяження (автомобіля під заставою) зможуть безперешкодно реєструвати придбаний транспортний засіб, а кредитори – реалізовувати своє право на продаж і реєстрацію за новим власником предмета забезпечувального обтяження", – наголосила заступниця міністра юстиції України з європейської інтеграції Валерія Коломієць.