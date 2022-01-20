Автомобили, которые были под залогом или принадлежали должникам, теперь можно будет перерегистрировать без согласия прежнего владельца.

Автомобили, владельцы которых занесены в Единый реестр должников, а также конфискованные транспортные средства, теперь можно будет перерегистрировать без согласия старого владельца. Кабинет Министров Украины 19 января принял постановление № 32 и внес изменения в порядок перерегистрации автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Согласно документу, без ведома владельца перерегистрировать автомобиль можно будет в двух случаях: если транспортное средство приобрели в электронном аукционе или машину конфисковала исполнительная служба за долги и потом ее перепродали.

В этих случаях сервисный центр МВД имеет право провести перерегистрацию нового собственника без согласия или присутствия прежнего собственника.

Также Кабмин расширил перечень исключений, при которых осуществляют перерегистрацию транспортного средства должников:

если перерегистрация не связана с отчуждением;

транспорт приобрели на аукционе по продаже конфискованных машин;

транспорт получили как погашение долга;

транспорт получили бесплатно в пределах распоряжения конфискованным имуществом.

В Министерстве юстиции считают, что это решение также поможет урегулировать вопрос перерегистрации конфискованных залоговых автомобилей.

"Отныне покупатели предмета обременения (автомобиля под залогом) смогут беспрепятственно регистрировать приобретенное транспортное средство, а кредиторы – реализовывать свое право на продажу и регистрации за новым собственником предмета обеспечительного обременения", – отметила заместитель министра юстиции Украины по европейской интеграции Валерия Коломиец.