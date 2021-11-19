За два дня в Киеве конфисковали семь автомобилей у автовладельцев, которые не платят штрафы за нарушение правил дорожного движения.

В столице начата охота на автовладельцев, которые не платят штрафы за нарушение правил дорожного движения. За два дня в Киеве конфисковали семь автомобилей. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Андрей Гайченко, заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы.

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Один из конфискованных автомобилей – внедорожник Range Rover, владелец которого, по данным Минюста, не оплатил почти 150 штрафов.

“147 неоплаченных штрафов на сумму около 130 тыс. грн и скорость 167 км/ч. С такими показателями “пальму первенства” в столице уверенно держит владелец автомобиля на видео. После оплаты всех штрафов и затрат ГИС (государственная исполнительная служба, – ред.), владелец сможет вернуть свое авто и, надеюсь, пересмотрит свое отношение к закону”, – написал на своей странице Гайченко.