113 авто, арестованные в рамках исполнительных производств, разыскали и изъяли органы ГИС столицы и Киевщины с помощью системы видеонаблюдения "безопасный город".

Органы ГИС столицы и Киевщины имеют доступ к системе видеонаблюдения "безопасный город" в части функционала, что обеспечивает фиксирование мест наиболее частого пребывания транспортных средств.

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Государственные исполнители используют систему распознавания номеров автомобилей для быстрого розыска и ориентирования в передвижении арестованного имущества, оперативного исполнения решений суда и защиты прав взыскателей.

За прошедшую неделю внесено в розыск в систему видеонаблюдения "безопасный город" 84 и изъято 2 транспортных средства.